原定先發投手羅昂賽前確診，統一獅緊急推出楊孟沅先發，他臨危受命3局失2分，第2任投手傅于剛中繼3局無失分拿下勝投，率隊以3比2險勝味全龍，中止4連敗也在全年度戰績追上龍隊，兩隊在全年度戰績並列第3。

賽前兩隊在全年度戰績只有1場勝場差，本週3連戰對於季後賽門票至關重要。2局上龍隊靠著3支安打和1保送攻下2分，獅隊則是在下半局靠著失誤先追回1分，3局下同樣趁著失誤延續攻勢，羅薩敲出安打打回超前分。

楊孟沅本季33出賽都是後援，拿下2勝3敗6中繼成功，自責分率3.12，今天生涯首度先發用57球投3局，投出2次三振、1保送，被敲4支安打、失2分，無關勝敗。接手的傅于剛3局無失分，宋文華、鄭鈞仁各投1局，陳韻文化解滿壘危機成功「關門」。

傅于剛中繼3局無失分拿下本季首勝並獲選單場MVP，而他上次奪得單場MVP已是2014年8月31日。相隔2945天再度獲選單場MVP他說：「能拿下勝投是大家一起幫忙的，勝利送給大家。」他也提到，球隊賦予它長中繼任務，自己就是盡量用最少用球數抓下出局數，盡力把投球局數拉長。

「龍王」王維中則是用96球投6局，被敲4安打、投3保送，失3分皆非責失，本季首度連2場繳出優質先發，無奈打線沒給予支援，吞下本季第6敗。龍隊吞下這1敗後，追平隊史在1994年寫下9連敗的單季最長連敗紀錄，年度第3位置也被獅隊追上。