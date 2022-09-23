（取自張善政臉書）

打造桃園更安全友善的交通城市 張善政提出「交通平權3要」政策 （取自張善政臉書）

（取自張善政臉書）

國民黨桃園市長候選人張善政今（23）日在臉書對於桃園市的交通提出「交通平權3要」，亦即「要安全、要平權、要減碳」！並喊出「道路設計有bug，工程師市長來修正」！

張善政指出，機車是相當多桃園人上班、上學、出門的代步工具，然而，根據交通部道安資訊統計，桃園市近年來機車駕駛死傷人數一直上升。「維護市民的安全，是市長的首要責任！」因此他邀請專家學者及市民共同參與，為桃園市民打造一個更平安、更友善、更永續的交通城市！

張善政臉書提到，安全部分，重新評估全桃園各十字路口、T字路口，兩段式左轉的必要性，依各路口狀況，適度解除部分路口兩段式左轉。道路標線、人孔蓋、坑洞等，都影響機車的騎乘安全，透過工程契約要求，強化桃園道路防滑係數、工程品質。針對機車交通事故熱點，在不侵犯用路人隱私前提下，強化安全標誌、增設感測設備，透過「車聯網」技術，在車輛未達定位時，提供警示訊息。

在「平權」方面，基於安全與道路平權，將評估桃園各道路、交通號誌，規劃進行「車向分流」。利用公有地、公有建築物增設機車停車格，鼓勵、要求「路外停車場」增設一定比例的機車格。在公有地、國道高架橋下增設標準機車路考畫線場地，讓市民練車不必再跑得老遠！

在減碳上，張善政強調，廣設電動機車換電站與租車區，推動電動機車於路邊停車格、公有路外停車場、機關學校附設停車場免收停車費，維持「新購、汰舊換新電動機車」之政策補助。

張善政呼籲，如果也認同一個更安全、更平權、更減碳的桃園交通政策，請幫他一起分享出去，未來的平權交通，從桃園開始！