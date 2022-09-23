中選會副主委陳朝建(左)及金門選委會主委李增財(右)交換選舉文宣，期勉年底選務圓滿順利(圖金門選委會提供)

中央選舉委員會副主委陳朝建於今(23)日下午率隊至金門縣選委會，進行111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務及防疫工作訪視並舉辦座談會，就選務工作交換意見，期勉大家落實年底各項選務及防疫工作。

中選會副主委陳朝建率委員黃秀端、選務處副處長蔡金誥、綜合規劃處高級分析師王明德、法政處科長唐效鈞及秘書曾莉婷一行人，下午至金門選委會訪視，了解金門縣111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務及防疫辦理情形。

隨後相關人員於金湖昇恆昌舉行選務及監察實務座談會，金門選委會主委李增財、委員盧志輝、張清福、楊財祥、李永澤、林乃秋、翁麗月、許乃祥、監察小組召集人吳啟騰、監察小組委員何莉莉、吳奎新、謝志偉、莊錦智、黃明森、宋文法、黃文華、顧問陳世保，以及各組室、各鄉鎮選務作業中心及戶政事務所選務人員均參與座談，就投開票所管理、選務防疫、開票計票、選舉監察等工作加以提醒，座談會中中選會與與會委員、監察小組委員及選務工作人員交換意見，期許11月26日的選舉及憲法修正複決選務圓滿順利完成。

陳朝建表示，11月26日除了地方公職人員選舉外，同日舉行投票的「18歲公民權」修憲公民複決，是我國憲政史上首次由公民作主的修憲複決案，具重大歷史與民主意義，陳朝建也對金門選委會有信心能辦好各項選務並落實防疫整備工作。