中信金23日重訊公告金控因「業務需要」新設「幕僚長」一職，由中信金資深副總經理高麗雪擔任。據了解，主要是金控總經理陳佳文一人身兼金控、銀行總經理業務過於繁重，因此董事會決議新設「幕僚長」協助總經理督導金控下保險及投資事業各子公司業務。

2022年7月22日前中信金總經理吳一揆忽然宣布閃退，原銀行總經理陳佳文臨危受命接下金控總經理，統管金控下銀行、保險及各子公司業務。

中信金指出，此次董事會決議新設幕僚長協助金控總經理督導金控下保險及投資事業各子公司業務。另負責協調前台業務與中後台功能，並襄助總經理所指派之日常營運管理業務。

新設「幕僚長」高麗雪在中國信託任職長達27年，曾擔任過金控財務最高主管、金控主任秘書、日本東京之星子行行政長，資歷相當完整，不管是金控業務還是銀行業務都相當熟稔。

據了解，目前金控也正積極尋找中信銀行總經理人選，現階段呼聲高最高的是個人金融執行長兼國際個金事業總處總處長楊淑惠，與法人金融執行長兼大中華法金事業總處總處長楊銘祥，不過，中信金控對於市場傳言表示不便評論。