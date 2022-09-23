中國人民銀行23日發表2022年人民幣國際化報告，當中指出，將進一步便利境外投資者進入中國市場投資，支持境外主體發行「熊貓債」。報告也稱，人民幣跨境收付金額創歷史新高。

2022年人民幣國際化報告指出，要提高人民幣金融資產的流動性。進一步便利境外投資者進入中國市場投資，豐富可投資的資產種類，便利境外投資者特別是央行類機構更多配置人民幣資產。支持境外主體發行「熊貓債」，繼續做好粵港澳大灣區「跨境理財通」試點工作。

報告表示，下一階段，將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，穩慎推進人民幣國際化。持續完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理框架，建立健全跨境資本流動監測、評估和預警體系，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

報告指出，2021年以來，人民幣跨境收付金額在上年高基數的基礎上延續增長態勢。2021年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為人民幣（下同）36.6兆元，年增長29.0％，收付金額創歷史新高。人民幣跨境收支總體平衡，全年累計淨流入4,044.7億元。