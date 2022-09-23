22日T1桃園雲豹總教練劉嘉發賽後怒罵裁判尺度不公，最後只能交由球團出面致歉滅火，沒想到23日跨聯盟籃球邀請賽PLG RISING STARS以92比102輸給中華培訓隊，提前確定無緣8強，這次換成末節提前被裁判驅逐出場的RISING STARS教練陳世念「開火」了。

「我想每支參加這次盃賽的球隊都很認真，我們也不例外，希望可以給我們很好舞台，一個球員比較好發揮的空間，」陳世念說，「這是我執教生涯首次連吹兩次技術犯規被驅逐出場，我只是詢問裁判球不是黑色球員(中華培訓隊)碰出界的嗎？他說是，我不懂為何把球判給黑色球員。」

「我不懂跟裁判溝通的尺度在哪裡，我知道自己比較不討喜，」比賽還剩6分鐘左右就被驅逐出場的陳世念說，「但我希望就算我們輸，也是輸在自己身上，我們都希望讓這個環境變得更好。」

可惜無論陳世念怎麼抗議尺度，也改變不了RISING STARS提前淘汰事實，因為目前他們拿下1勝3敗，就算24日擊敗預賽還沒輸過的台啤英熊，也只是跟裕隆納智捷同拿2勝3敗，但先前兩軍對戰，裕隆76比72贏球，代表A組晉級4隊依序是台啤英熊、中華培訓隊、台南台鋼獵鷹與裕隆。