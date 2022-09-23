中國外交部長王毅周五在紐約的聯合國大會期間會見了烏克蘭外交部長庫列巴，他向庫列巴保證北京一直都呼籲「尊重所有國家主權領土完整」，同時反對使用武力作為解決爭端手段。外媒指出，王毅對烏克蘭外長庫列巴的表態顯然是2月底俄烏戰爭爆發以來首次表達對俄烏戰爭立場出現轉變，而且北京立場轉變很可能會惹惱莫斯科。

烏克蘭外長庫列巴在與中國外長王毅會後，隨即在推特上宣布王毅向他保證中國會「尊重烏克蘭主權和領土完整」，並「反對使用武力作為解決爭端手段」。（圖／路透）

據《法國國際廣播》(RFI)引述《法新社》報導，現在俄羅斯正在烏克蘭東部佔領區舉辦加入俄羅斯聯邦的公投，媒體認為中國官方立場與這項公投保持距離。而烏克蘭外長庫列巴迅即在推特向全世界宣布稱，中國外長王毅向他保證中國尊重烏克蘭主權和領土完整，以及反對使用武力作為解決爭端手段。

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022

不久前俄羅斯總統普丁在上合組織高峰會上透露，中國國家主席習近平對烏克蘭戰爭表示關切。外媒認為，這似乎暗示了北京改變了對普丁的態度，這也是自2月份俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國對俄烏戰爭立場首次轉變。

報導說，中國和烏克蘭外長在紐約聯合國大會期間進行的會晤，也是俄烏戰爭以來中烏外長第一次舉行公開的面對面會談。根據中國外交部就這次會面發表的聲明稱，王毅對烏克蘭外長庫列巴說：「習近平主席強調，所有國家的主權和領土完整都應得到尊重」，「應該認真對待所有各方合法的安全關切。」而後者指的應該是俄羅斯對北約東擴的關切。

王毅本周在紐約聯合國大會與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。（圖／路透）

外媒指出，中國外交部發言人以前也發表過類似尊重國家主權領土完整的說法，但這回是首次對烏克蘭高級官員說出這番話。王毅和庫列巴曾於3月和4月通過電話，但從2月以來就未再見過面。這次兩位外長會見可能是一個跡象，表明中國官方是「中立」的，北京想在俄烏戰爭上採取比較平衡的立場，避免被認為單方面支持俄羅斯。

報導說，王毅對庫列巴稱，「中國一直致力於促進和談，從不袖手旁觀，也從不火上澆油，不會利用局勢謀取私利。」