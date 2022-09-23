基隆地檢署起訴在外海丟包K他命的戴姓船主及陳姓船長，並聲請沒收漁船。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署起訴在外海丟包K他命的戴姓船主及陳姓船長，並聲請沒收漁船。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署起訴在外海丟包K他命的戴姓船主及陳姓船長，並聲請沒收漁船。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

今年5月25日，海巡署基隆查緝隊接獲漁民通報，表示在野柳北方海面，漂浮著33個大麻布袋，海巡隊員將其帶回基隆正濱漁港，赫然發現是一批重達660公斤的K他命磚，預估市價高達13億元。基隆地檢署將涉案的漁船船主戴男及船長陳男聲押獲准，24日將兩人依涉犯毒品危害防制條例提起公訴，並聲請沒收走私漁船。

基隆地檢署表示，船長陳男駕駛船主戴男所有的崑崙財66號漁船，在今年5月，由宜蘭縣南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域後，戴男以船上的衛星電話與不詳運毒集團成員聯絡後，便使用金屬釣將運毒集團丟包，以漁網捆住的33袋K他命撈至船上。

為躲避查緝，船長陳嫌在晚間10時許，駕駛漁船至新北市野柳海域，等到凌晨3、4時左右，再將K他命磚拋至海面。不過因為不熟當地的海流，拋下海的毒品未久就失去了蹤影。兩嫌便在野柳海域不斷來回找尋。到了25日早晨，正濱漁港出海的漁民，在野柳海域發現了漂流物，才通報基隆查緝隊，查獲這批K他命磚。

後續，在基隆地檢署檢察官江柏青指揮下，查到崑崙財66號漁船的航行軌跡異常，才循線查獲戴嫌及陳嫌到案。

基隆地檢表示，扣案毒品33袋送鑑驗後，確認為第三級毒品愷他命（內部分裝661包，原始淨重659.994公斤，純度85％，推估原始純質淨重560.995公斤），此次查獲愷他命淨重高達660公斤，且純度高，市價粗估逾新臺幣13億元，倘流入市面，恐危害國人身心健康甚鉅。本署將持續與緝毒友軍合作，共同打擊不法走私、販賣毒品，以維社會安全。

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