買屋是人生大事，但首次踏進新房就發現「一條龍」究竟會作何感想？一名網友發文抱怨，驗屋時才一開門就看到客廳天花板上出現巨大的廁所汙水管，讓他崩潰到無心驗屋，只能自我調侃「我的客廳裡有龍」，笑說未來社區不出個總統，真的太說不過去。

原PO在「靠北建商2.0」發文表示，去年買的預售屋於今年9月中驗屋，一家四口滿懷期待地踏入大廳，沒想到開門的畫面卻讓他不感置信，驚呼：「X！我的客廳有龍？」

從照片中可見，客廳牆角的白色天花板上，又粗又長的汙水管和排水管高掛空中，就算被漆成了純白色也難以忽視它的存在，曲折蜿蜒的模樣讓原PO大傷腦筋，直說：「以前看電影『飛機上有蛇』，已經覺得夠X了，但我現在只能用『我的客廳有龍』來形容」。

網友買了預售屋，驗屋當天發現客廳天花板竟然有體積不小的汙水管。（圖／翻攝自靠北建商2.0）

而在後續的驗屋過程中，飽受驚嚇的原PO也失去了動力，完全無法專注在驗屋項目上，最後只問了「還有幾條龍？」對此，原PO又好氣又好笑，因為整個社區總共出現「35隻龍」，讓他開玩笑說，日後不出個總統都說不過去，還要把室內裝潢成「飛龍在天」風格，呼籲網友以後買預售屋時，要先詢問龍體大小以及盤踞方位。

網友無奈自嘲，要把空間設計成「飛龍在天」風格。（圖／翻攝自靠北建商2.0）

貼文曝光後，許多網友忍不住爆笑，紛紛留言，「吃麵吃到一半噴麵了」、「明明就很無奈，怎麼還可以那麼幽默」、「應該請建商在右邊幫你加白虎，這肯定會是吉祥好宅！」、「房價瞬翻三倍！95龍之居」、「財位加上神龍坐鎮，版主坐等升官發財」、「名符其實的龍穴」。