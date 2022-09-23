女騎士在路口停等紅燈，沒想到1輛混泥土車疑似左轉時未達路口中心，內輪差導致車身越過雙黃線，所幸女騎士趕緊跳離機車，混泥土車才僅輾過機車。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

這反應力和身手了得！1名機車女騎士在路口停等紅燈時，1輛混泥土車疑似左轉未達路口中心，內輪差導致車身越過雙黃線，當下女騎士趕緊跳離機車，混泥土車則輾過機車，驚悚事故影片曝光，網友紛紛怒喊「這種切西瓜的職業駕駛真的欠檢舉」、「停紅燈不要滑手機的重要性」、「大車是沒駕照吧」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，1輛機車停在路口處等紅燈，當時停的位置靠近路中間雙黃線，但仍在停等區內，而影片中右側一輛預拌混泥土車準備左轉進入路口，疑似未算準轉彎半徑，竟直接越過雙黃線，所幸女騎士當即從機車跳離，混泥土車才僅輾過機車，女騎士平安無事；據悉事發在今年4月，地點是台中市太平區溪洲西路與宜昌路口。

其他網友留言「依規定在線內停等紅燈，而且時刻保持警戒，這騎士值得大家學習」、「幸好騎士閃的快，真是太可怕了」、「未達路口中心左轉，看地上的引導線就知道了」、「這種切西瓜的職業駕駛真的欠檢舉」、「轉彎未繞過中心點，這樣轉彎還有內輪差，大車是沒駕照吧」、「如果有載人或是小孩，難以想像能不能像這位騎士一樣閃過了」、「停紅燈不要滑手機的重要性」、「殺人未遂，太神啦學長」。