研調機構IDC預估， 2022 年全球顯示器出貨量年減3.1％，到 2023年再萎縮 4.2％，2024年出現微弱復甦。

IDC發布全球個人電腦顯示器季度追蹤報告，指出2022年第二季出貨量與去年同期相比成長 2.7％，表現優於預期，但隨著通膨上升和消費者信心減弱，宏觀經濟環境惡化，今年顯示器市況充滿挑戰。

今年第二季PC顯示器銷量超過 3600 萬台，與傳統 PC 的衰退形成鮮明對比，傳統PC由於需求降溫，出貨量年減15.7％。其中，早期的長短料現象和高昂的物流成本、人們延遲返回辦公室辦公，令商用顯示器延期交貨。

造成衰退的主因來自全球第二大顯示器市場中國，新興市場（不含中國和俄羅斯）成長超過 16％。

IDC 全球客戶裝置研究經理 Jay Chou 表示，許多地區的顯示器庫存水平都在上升。過去幾年表現良好的家用市場，現在需要一些時間來消化現有庫存。儘管大多數主要品牌供應商在第二季呈現正成長，但預估未來三四季將會看到保守的通路和進一步整合。商用採購可能會在 2023 年末看到力道，2024年顯示器出現微弱復甦。