男星許仁杰近日爆出和同劇女星謝京穎假戲真做，互動曖昧還被直擊半夜密會，雖然事後雙方都否認戀情，但仍鬧得沸沸揚揚，時隔3天許仁杰正宮亞希終於跳出來說話了，發文反嗆男方「錢都是用在家用不是被我花光的」。

許仁杰和謝京穎爆出不倫戀情，雙方都嚴正否認，許仁杰更坦言跟老婆因金錢爭吵，目前分居中，但沒有離婚，彼此還在為兩人婚姻做努力，但也控訴老婆把錢花光，「這兩年的收入與花費完全不成正比，完全所剩無幾，我有與太太溝通過，但目前為止，我一直沒收到任何討論的回應。有關經濟問題一再的溝通也讓我們夫妻心力交瘁」。

對此，正宮亞希不忍了發文反擊，「錢都是用在家用不是被我花光的，你一直都知道我用自己的存款在墊錢，匯款紀錄帳單收據我都留著」，而之前有自稱是許仁杰老婆的「哥哥」友人出面爆料，表示妹妹幫還債卻遭羞辱。

他難過妹妹在許仁杰沒工作時，都是她給錢，當了全職媽媽後，還要被質疑錢亂花，對此，亞希也回應「哥哥說的都是實話！全都是有憑有據，等待你的直接理性溝通，也可以直接找我的律師協商，更指出許仁杰自殘和情緒問題是從她懷孕就有的，會出面講清楚只是不喜歡衣服髒。

對此，許仁杰也發聲明，「心瑀，謝謝妳的付出，辛苦妳了。我們之間的問題，看到你準備好第三方律師，那也請容許給我時間安排理性第三方，讓我們坐下來好好溝通。也謝謝各界人士及辛勞的媒體朋友，辛苦大家了，接下來就讓我們夫妻冷靜處理未來的路該怎麼走。」