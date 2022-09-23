農委會研究案遭爆涉及抄襲尚未平息，又有民調指出國民黨桃園市長參選人張善政落後民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。針對民調是否受到影響？張善政透露，「至少到3、5天前的民調，沒有太顯著變化」。

針對抄襲風波，張善政23日在政論節目《少康戰情室》中表示，他們現在抹黑的程度很厲害、抹黑的能力也很好，那些人可能會認為，反正你們這些不是我們民進黨的人，你們等著瞧。甚至會覺得張善政、新竹市長參選人高虹安也好，都不是好東西。都跟前新竹市長林智堅一樣糟糕。

主持人接著問到，他們抹黑達成目的了嗎？張善政回應表示，「至少到3、5天前的民調，並沒有太顯著變化」。張善政更指出，有一個20-29歲的年輕人支持度民調，他自己就比對手高了很多，據他們分析，這一批人絕大部分可能還在念研究所，看了綠營這個打法，就會覺得，民進黨也太離譜了吧。

張善政指出，農委會當初說，底下這麼多的研究單位，例如茶葉改良場、農改場等等，對於這種資通訊的進步，沒有很注意，所以希望他們去抓國外、國內的資料，通俗一點的說法，也就是幫農委會念書，當他念書的時候，卻說他抄書，但他若不念書，又說沒有幫忙找國外資料，這樣到底要他怎麼辦？

張善政接著指出，這個3年5700萬左右的案子，其實寫報告占整個成果的比重，非常非常低，因為還要幫他們做一些場域測試，由於台灣不知道適不適用新技術，因此需要幫忙做一些測試，甚至幫他們一些下面的研究單位想一些新研究點子，也就是做一個類似專案管理的過程，幫他們把計畫書整理好。未來如果計畫拿到經費，執行時，行政院還要看管考步驟；但民進黨挑了這4個重點管理項目中比重比較輕的報告，幾十篇的報告，只挑了少數幾篇，稱有問題，讓他覺得非常非常好笑。