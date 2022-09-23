民進黨台北市長參選人陳時中今晚赴社子島與在地居民座談；陳時中表示，訂定拆遷補償條例要「卡 special」；他社子島的政策方向是，照顧第一、環境保護第二，第三是發展，在這樣堅強的基礎下，社子島發展就會成功。

陳時中指出，社子島有是一個政策，如果這個政策沒有辦法照顧到大家，制定這個政策就沒有意思，對於大家提到的拆遷補償條例、安置等問題，將來再制定於細節裡。

他強調，「政府是來吃虧用的，人民是來佔便宜」，若讓政策因此能夠照顧到整體、順利去做，政府就成功了，若省了一百億沒有照顧到人民，這樣的政策幹什麼？政府省那個錢做什麼？那收稅金不就好了，

他說，若把安置計畫定的大家都滿意，也讓中央感覺到確實有在照顧地方的人，要爭取一些經費也不會有問題；至於制定拆遷補償條例，因為社子島這個地方和其他地方不一樣，不能說要公平。

有關訂定拆遷補償條例，他說，在地居民已經吃虧五十幾年了，政府欠這裡居民五十幾年，要趁現在追回來，要用的補償條例要「卡 special」；要讓大家覺得住在這邊有尊嚴，就需要補償條例，而訂定這個條例最基本的目的，是要讓基層公務員有條例的依據可以遵循，效率變低。而這在市議會也需要各位議員的幫忙，中央靠立委溝通，與中央合作，訂定出一個條例，讓它順利通過。

陳時中表示，他現在無法給予完整的白皮書，將來要從條例為基礎，大家重新討論，這是基本原則。希望這次能讓社子島發光發熱，一定盡心盡力去做。

政策小組總召集人管碧玲說，請社子島居民能夠諒解，團隊至今尚未提出白皮書並不是無心，就是太有心，社子島開發的白皮書不敢寫出來，這麼大案子，市府官員接觸不到，送去內政部案子的細節是什麼，也接觸不到，所聽到的是，方案還不是十全十美。

他說，阿中跟總統對居民五十幾年的艱苦跟不公平，大家希望社子島要開發是有共識的，他們的做法跟別人不同，這個市長是否誠心誠意、做得案子是否合理圓滿、是否有執行力跟能力，和大家溝通並團結之後做下去，這三項最重要，社子島開發就很快了，三個候選人只有阿中有辦法。

民進黨在地立委何志偉，多次因為社子島開發，與台北市長柯文哲對幹多次，曾因此形容柯文哲是「台北版劉政鴻」，「社子島開發計畫快變成大巨蛋第二」；他說，社會住宅不足，要先解決居民安置，容積轉移取代區段徵收，而身為市長就要聆聽，拿出真正的政策。