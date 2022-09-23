今年為有史以來最嚴重的缺蛋潮，且受到國外影響，蛋雛種雞上半年進口不順利，農委會表示，今年上半年雖因種雞來源主要國產地歐美發生禽流感疫情，以及國際運輸影響物流，蛋雛種雞進口量較以往低，但透過產期調節及雞群管理，且第3季以後之蛋雛種雞已陸續正常進口，目前產蛋雞隻數仍維持於3300萬隻以上，日產蛋量持續增加，雞蛋產銷整體平穩。

農委會表示，近5年全年進口蛋雛種雞約20.1至26.2萬隻間，今年截至目前進口蛋雛種雞已達15.7萬隻，蛋雛種雞進口變動與各蛋種雞場種雞群更新排程週期有關，下半年因國際蛋雛雞貿易漸恢復正常且多元進口來源，後續掌握預計進口數量8萬隻以上，今年整體進口量大致與歷年相近，不至於影響後續雞蛋生產穩定。

農委會指出，已建立雞蛋產銷資訊平臺，每週更新包括相關蛋雞生產資訊，以及雞蛋供應量等資訊，也將持續掌握雞蛋產銷動態及執行相關調節措施，以確保雞蛋產銷平穩。