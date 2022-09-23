美商高通公司（NASDAQ：QCOM）在首屆汽車投資者大會上宣佈，因驍龍Snapdragon數位底盤 ™ 解決方案在汽車產業獲廣泛採用，車用訂單上看300億美元，至2030年潛在車用市場規模預計有1000億美元。

高通預估，2026年營收將超過40億美元，2031年營收將超過90億美元。車用業務營收成長強勁，2021年的9.75億美元，到2022年將來到13億美元。

高通並宣布，推出業界首款整合式超級運算級的汽車系統單晶片（SoC）Snapdragon Ride ™Flex SoC。

高通也與賓士Mercedes-Benz 宣佈合作，Mercedes-Benz在即將推出的汽車中將整合Snapdragon座艙平台驅動數位座艙，以及利用Snapdragon汽車連網平台打造車載資通訊系統，為客戶帶來更加個人化、直覺、安全的駕駛環境。Mercedes-Benz軟體長Magnus Ostberg認為，這次合作將引領汽車產業邁入高速的成長和技術變革的時代。