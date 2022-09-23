房地產仲介商Redfin指美國截至8月底三個月豪宅銷售量較去年同期大跌28.1％，為2012年開始追蹤以來每三個月期計算的最大跌幅，超過2020年疫情期間最大跌幅23.2％。同期非豪宅銷售年跌19.5％創最大跌幅。

利率攀升、高通膨、股市溫吞和經濟不明朗等因素令銷售量大跌。豪宅定義是全美市場估值最頂尖5％住宅。

Redfin首席經濟學家佛爾維勒（Daryl Fairweather）說，房貸利率走高的影響不斷令豪宅買家瞠目結舌，因為房貸利率每上升一次，就等於每月償還房貸的負擔增加數千美元。

雖然超級富豪通常以現金購買而不會直接受升息影響，但他們在乎投資獲利表現。聯準會持續升息而不動產價值走跌，投資美國公債的報酬率高於不動產時就沒人願意把錢投入房市。

Redfin指美國截至8月底三個月豪宅銷售價中間值年增10.5％至110萬美元，低於去年同期的年增20.3％。她預估豪宅價格跌勢會延續至冬季末。

專家認為疫情因素引發豪宅市場的多頭行情出現降溫後，愈來愈多豪宅就算降價求售幾個月也乏人問津。

蘇富比國際房地產在舊金山的華裔房仲陳兆文說，六個月前民眾積極買房，若遇到其他買家也出手，往往在沒有估價下，就願意付出比屋主開價還要高的價碼買下來，連眉頭也不皺一下，但現在情況完全不同。

Redfin資料顯示加州部份地區豪宅市場，截至8月底三個月銷售量急跌。像奧克蘭年跌64％、聖荷西和聖地牙哥各跌逾55％。至於邁阿密、洛杉磯和紐約各跌55.％、44.3％和11.8％。

陳兆文認為豪宅市場的成交量萎縮會愈來愈嚴重，因為豪宅賣家通常沒有經濟壓力，在行情不好時，他們大可放著不賣，等待房市回春時再出售。