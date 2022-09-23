南美洲國家的人熱情又奔放，日前有民眾在哥倫比亞海邊捕獲一對情侶在海面載浮載沉，仔細看兩人上下交疊緊貼，隨著海浪謎之晃動，渾身慾火上演活春宮，讓周圍遊客全都看傻。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導指出，位於哥倫比亞加勒比海沿岸的馬里馬爾海灘(Marimar Beach)，11日有遊客拍下，一對「性」奮過頭的情侶在水下忘情激戰，尷尬畫面讓海灘上的目擊者全看傻，一旁還有孩子們戲水玩耍，不過他們似乎沉浸在自己的世界，殊不知遠看依然晃很大，男子緊抱住女方，時不時顧著變換動作，周圍的海波浪不說還以為是豐碩戰果。

野戰奇觀又一樁，影片曝光也被當局鎖定，估計恐吃上205美元的罰緩。網友紛紛笑說：「我和女友做了100次都沒被發現…」、「人生苦短，為了存活我也要做!」、「哈哈，水裡有什麼生物讓他們不舒服嗎」、「保持活力，很好」、「在孩子面前…我覺得不妥」