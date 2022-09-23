年底九合一選舉倒數64天，民進黨新北市長參選人林佳龍今(23)日晚間出席新北市議員李倩萍所主辦「新北大翻新，議員逗陣拚」蘆洲場座談；林佳龍指出，應該要把人才留在新北市，未來不用每天進出台北市「上班也塞、下班也塞」，另外也提及教育政策，計畫將國小、國中、高中職及大學整合成策略聯盟，並且在技職教育導入數位科技、產學攜手等措施。

林佳龍說，新北市要有新的都心，「這個蛋黃就是現在黃金三角板橋、三重、新莊」，再加上蘆洲、五股、泰山串聯起來近200 萬人，需要一條中運量的「溪北捷運」，以新莊為中心，一邊連結泰山、五股、蘆洲、三重，一邊接板橋、土城，讓新莊變成新北的新都心。

林佳龍指出，全球化是人才的競爭，因此新北市要讓人才、尤其是年輕人可以留下，未來新北不必一天80萬人從台北市進出，靠52座橋樑「上班也塞、下班也塞」，留40萬人在新北需要「築巢引鳳、養雞生蛋」，並透過環線、高快速道路打造交通四通八達的新北市。

在教育政見方面，林佳龍規劃未來將新北市的大學、高中職、國中小整合做策略聯盟、資源共享，可以「跨校學習、異地教學」，未來也「生生有平板、班班有冷氣」；另外，新北市人均6都擁有的圖書館空間最少、借書率最低，較不重視無形的教育面向，未來要產學攜手，技職教育導入數位科技，用大數據讓學生提早了解 AI、元宇宙、數位科技應用，啟動線上線下、虛實整合，「教育就是要投資在新的科技和資訊上」。

林佳龍也提出都更政策，尤其新北市40年以上老屋共47萬戶、佔3成以上，未來預計危老都更「4年4萬戶、一坪換一坪」、成立都更危老建築整合師，政府、民間雙管齊下來進行都市更新。

最後林佳龍重申五大社福政見，包括65歲以上長輩免費裝假牙、敬老愛心卡480點增加到600點、青年成家基金10萬元、2-3歲幼幼班增加300班、新建社宅2萬戶、3000戶沿捷運蓋。

針對新北市長侯友宜明(24)日晚間把第一場選舉造勢選擇辦在三重，是否想搶綠營票倉的問題，林佳龍表示，三重是民主聖地，歷屆選舉民進黨得票都能過半，「我們這次也有信心，在三重已辦過很多場造勢活動」。

林佳龍說，侯市長選擇從三重來造勢，對民主競爭也表達歡迎，不過侯友宜原本表示想在10月20號之後才會投入競選活動，現在既然提早「當然希望他能夠請假、維持行政中立」，讓這場選舉是君子之爭。