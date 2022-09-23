搶攻社子島選票，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊拍影片等宣傳，強調競總主委陳建仁也是社子島居民，引發爭議，連自家在地立委都錯愕「第一次聽聞，在地人都不知道」；陳建仁今晚在社子島與居民座談給了答案，他說，「住在社子，但不是社子島」。

陳建仁今晚與民進黨台北市長參選人陳時中和社子島居民座談，陳建仁致詞時指出，「我確確實實在『社子』」，民國59年念大學一年級時，就住在社子，但不是社子島，他跟弟弟常常在（延平北路）七段、八段這裡。

他說，社子島禁建五十幾年，對大家來說，相當不公平，他住在社子，是因為當時爸爸退休，說社子房子便宜，所以買了一間房子，小小間，兩層樓，住了七、八年，連陽台也要擴充，「我結婚時，以此為新房，下雨時還會滲水」。

他說，社子島很多人是有房子沒有地，或是有地沒有房子，這個問題已經五十幾年，應該要幫大家解決，但如何開發好？大家要共識，但最重要是，這些辦法都要有人真正落實及執行，才能達成目標，這個人就是陳時中。

他強調，再好的辦法，也要有好的市長可以執行，以後陳時中要照顧社子島居民，陳會以人為本，給陳時中一個機會。