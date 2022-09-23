電競品牌宏碁旗下家電品牌宏碁智新（Acerpure），今日推出生活家電新品空氣清淨機、淨水器、吸塵器，進攻智能家用市場。

宏碁智新董事長侯知遠表示，宏碁智新期許成為走向國際的生活家電品牌，所以持續在科技及技術上創新，期望帶給消費者更好的產品體驗，今年帶著主力商品空氣清淨機旗艦機款、全新產品線淨水飲水機、淨水器及吸塵器，以「Purely Unique淨我所能」品牌新概念，結合新穎視覺設計與使用感受，為消費者開創新的居家智能美學體驗。

侯知遠希望，將宏碁在PC的實力和知名度，延伸到家電市場，台灣即日起於 Acer官方線上商城預購開賣與全台指定通路陸續上市，東南亞、歐洲亦有潛力，日本則具備高詢問度。

宏碁智新從商用空氣品質解決方案起家，2020年開始跨足消費性市場，首以2合1空氣循環清淨機深受消費者喜愛，不僅獲得iF國際設計大獎，並成功打入亞洲、歐洲市場。2022新品發表除了以智慧創新技術打造高規格acerpure pro UVC空氣清淨旗艦機之外，更擴大推出acerpure aqua淨水器、acerpure clean吸塵器等全新產品線。

宏碁智新曾獲日本商品評測網站mybest 空氣清淨機排行榜榜首，持續以科技創新改善居家環境品質理念出發，今年推出旗艦款acerpure pro UVC高效淨化空氣清淨機。