中信兄弟與樂天桃猿3連戰最終戰上演打擊戰，陳子豪單場3安貢獻4打點，率隊以9比7勝出，系列賽橫掃對手，兄弟也拿下本季最長的6連勝，下半季戰績也僅落後桃猿3場勝場差。

吳哲源今天再度挑戰個人10連勝，但他狀況並不理想，僅投3.2局被敲9支安打失7分，好在隊友火力支援讓他再度躲過敗投。總教練林威助賽後指出，吳哲源此役球速雖然不錯，但球路偏高，失投球多、好壞球明顯，尾勁也沒有之前那麼好。

好在接替登場的官大元踩住煞車，讓桃猿從5局起沒能有分數進帳，官大元中繼3.1局僅被敲3安、無失分，拿下本季第2勝，李振昌、呂彥青各投1局也分別拿下中繼及救援成功。

而贏球最大功臣還是今天3支安打貢獻4打點且是勝利打點的陳子豪，陳子豪首打席敲安後，後續2次都遭到三振，7局上再度站上打擊區時他拿著黃韋盛的黃色球棒上場，敲出二壘安打先幫球隊追回1分，8局再補上帶有2分打點的一壘安打，一棒助隊逆轉。

陳子豪賽後直誇黃韋盛的球棒「好棒」，他透露在吞下2K後突然靈光一閃想換支球棒打看看，「想說換個手感，運氣也不錯。」至於他自己原本的球棒呢？陳子豪笑著說：「就放在那邊，給它看一下別人的表現。」

兄弟橫掃桃猿戰績大進補，近期的6連勝一口氣追到只落後桃猿3場勝場差，想要衝擊下半季冠軍再度看到曙光，「助總」點出連勝關鍵，「投打齒輪咬的滿好的，配合的也都很不錯。其實每場比賽都是新的一天，盡力面對每場比賽，這3場贏下來搞不好下半季還有機會。」