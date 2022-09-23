為彰顯打擊通膨決心，全球央行本周再度掀起升息狂潮！繼美國聯準會（Fed）21日升息3碼後，緊接英國、瑞士與挪威央行也在一天後大舉調高利率，總計一周來主要央行的升息幅度累計已達350個基點（14碼）。

不過憂心Fed升息過度恐讓美國經濟陷入衰退，美股23日開盤再度跳水，道瓊大跌、失守3萬點大關，標普500與那斯達克指數也重挫逾1％，這也讓美股將邁向連續第五周收黑。

此外美債殖利率則持續衝高。2年期美債殖利率盤中再度升破4.2％到4.266％，刷新15年高點。10年期美債殖利率也升至3.807％，創下2011年2月最高紀錄。然而兩大美債殖利率差距不斷擴大，使得殖利率曲線倒掛情況更為加深，這也被視為美國經濟衰退的先行指標。

自從這波升息循環啟動以來，10大已開發國家央行迄今共升息1,965個基點。唯獨日本央行依然堅持鴿派立場，繼續維持超低利率政策不變。

以下是主要央行在這場對抗通膨戰爭中的最新情況。

被視為利率政策風向球的Fed繼21日激進調高利率3碼後，主席鮑爾暗示未來還有更多升息。根據Fed最新預測，到年底政策利率將升至4.4％、明年將達4.6％高點。

加拿大央行繼9月初意外升息4碼到3.25％的14年新高後，市場押注該央行10月還會再度調升利率2碼到3.75％。

紐西蘭央行上月也連續第七次升息，將政策利率調高到3％，創下2015年9月最高。該央行稱明年初利率將上看4％，意味未來幾次會議至少還有1次2碼升息空間。

英國央行22日將利率調高2碼，低於市場預期的3碼。鑒於通膨將持續兩位數一段時間，市場預期明年6月該央行會將利率調高到4.9％高點。

挪威央行也在22日升息利率2碼到2.25％，不過它表示未來升息將會以漸進方式進行。瑞典央行同日則一口氣升息4碼到1.75％，預告未來6個月還會升息。

歐洲央行也在9月初調高利率3碼。它聲稱即使面臨衰退風險，升息腳步到2023年初將不會停止。