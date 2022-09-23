美國激進升息與美元表現強勢，使得當前全球經濟面臨的情況與1997年亞洲金融風暴頗為類似。但分析師認為由於新興亞洲經濟變得更加成熟、匯率制度也更具彈性，因此那段歷史不太可能重演。

美國上一次大舉升息是在1990年代，資金迅速從新興亞洲流向美國，導致泰銖與其他亞幣出現崩跌、並進而引爆亞洲金融風暴。

然而歷經25年後，分析師指出，新興亞洲經濟變得更加成熟，因此更能承受匯率壓力。

瑞銀全球財富管理公司亞太外匯部門執行董事兼宏觀策略師Tan Teck Leng表示，與1997年亞洲金融風暴相比，目前新興亞洲的匯率制度變得更有彈性，加上外資持有本地資產比重並無增加，所以亞幣瀕臨崩盤的機率不高。

不過他警告，由於菲律賓經常帳表現不佳，因此菲律賓披索可能是風險最高的貨幣之一。此外泰銖與印度盧比也是亞洲近期最易貶值的貨幣。

標準普爾全球評級機構亞太區首席經濟學家 庫吉斯（Louis Kuijs）則補充，貨幣政策較寬鬆的國家像是日本，也可能面臨貨幣貶值的風險。他強調，亞幣的下行壓力可能升高，尤其是Fed料將持續升息直到明年上半。不過他指出因為新興亞洲有了更充分的準備與有彈性的匯率制度，因此金融風暴不太可能重演。

法國巴黎銀行亞洲股票策略師瑞秋赫里（Manishi Raychaudhuri）也持類似看法，指稱現今這些新興亞洲國家財務更為健康，外匯存底也更雄厚。

不過瑞穗銀行經濟和策略部門主管法瑞森（Vishnu Varathan）表示，新興亞幣仍不免將大幅震盪，並出現類似2013年「縮減恐慌」（Taper Tantrum）時的情景，當時市場對Fed計畫藉由出售債券和股票來縮減量化寬鬆（QE）出現激烈反應。

他稱新興亞洲外匯市場將發生崩盤的說法雖然有點危言聳聽，但不能就此排除該地區貨幣將面臨持續動盪的風險。