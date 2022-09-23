英國政府為了讓飽受高通膨打擊的經濟回復成長，23日宣布50年來最大規模的減稅措施，英鎊聞訊重貶至37年新低，公債殖利率跳漲。

英國公布1970年代以來最大幅度的減稅計畫後，英鎊狂瀉1.5％，兌美元跌破1.103美元，創下37年新低紀錄。投資人拋售英國公債，10年期英債殖利率衝高至3.8％，英股富時100指數重跌至3月以來新低紀錄。

英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）表示，政府將調降所得稅，凍結企業稅，並在未來兩年挹注逾1,000億英鎊，補貼能源帳單。英國政府估計在2026－27年前減稅總額將達450億英鎊。

夸騰指出，英國政府希望在「專注成長的新年代提出新措施」，目標是讓中期經濟趨勢成長率達2.5％。政府認為高稅率會降低工作誘因、阻礙投資，和限制企業發展。

英國最新減稅措施包括：

．取消企業稅調漲至25％的計畫，將稅率維持在19％，為二十國集團（G20）中最低。

．取消近期國民保險稅調升1.25％的計畫。

．所得稅基本稅率由20便士降至19便士。

．取消所得超過15萬英鎊的45％稅率，最高稅率降至40％。

．大幅削減購屋印花稅。

．設置投資區，擬提供企業減稅、放寬規定與減少法規障礙。

．遊客支付的銷售稅可申請退稅。

．取消多項酒類的加稅計畫。

．取消銀行家獎金上限。

英國新首相特拉斯（Liz Truss）欲透過大舉減稅拉抬經濟，引發市場憂慮。反對者警告，大規模減稅和減輕家庭與企業能源價格飆漲壓力的計畫，將讓英國在利率攀升時期背負巨額負債。而在野黨工黨批評減稅措施圖利富人。

經濟智庫「財政研究所」（IFS）主管強森（Paul Johnson）指出，英國有半個世紀沒看過這麼大幅度的減稅，市場似乎被政府的「財政大放送」驚嚇到了。