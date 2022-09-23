民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供民眾黨新竹市長候選人高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，限期3天內函覆。前民進黨立委郭正亮透露，高虹安的民調領先民進黨新竹市長參選人沈慧虹5個百分點左右，如果不打鐵趁熱，把高虹安的事情多抖一點出來，選舉就結束了。

郭正亮23日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》中表示，立法院不能質詢資策會，因為資策會的財務是獨立的，它的收益是來自經濟部委外案件，資策會又不是國營企業。另外，民進黨立院黨團總召柯建銘發文給第二個單位經濟部，要經濟部長去辦這件事，接下來就看經濟部長王美花會怎樣處理這件事，因為資策會如果照辦，可能是王美花去施壓；資策會董事長李世光是前經濟部長，資策會主要標案是來自經濟部。

郭正亮認為，高虹安是立委，應該就立法院制度性關係做出反擊，因為從來沒有發生過這種事，針對財團法人發這種公文，而且是由黨團發出。他認為，柯建銘也許怕來不及，擔心沈慧虹可能會出局，而且現在是打鐵趁熱，因為高虹安的民調，大概領先沈慧虹5個百分點，如果不打鐵趁熱，把高虹安的事情多抖一點出來，選舉就結束了。

郭正亮接著指出，高虹安的民調還是領先，因此綠營是絕望大反撲。因為立法院開議要到9月下旬，也輪不到黨團運作，9月下旬是先要總質詢，今年要審總預算，各個委員會備詢至少要10月中以後，綠營可能怕來不及。