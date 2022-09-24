根據《ETtoday》台北市長選舉最新民調，國民黨蔣萬安以36.9%領先，民進黨陳時中為29.4%、無黨籍黃珊珊22.8%。前民進黨立委沈富雄認為，黃珊珊的民調只要能夠維持在17％以上，陳時中可能就會落選。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，黃珊珊的支持度，比我們想像的還高，但是不穩，因為黃珊珊的票來自兩邊。外界認為黃珊珊民調若有20％，蔣萬安就落選了，其實黃珊珊假如能夠撐在17％以上，陳時中恐怕就落選了。

沈富雄分析指出，把黃珊珊和陳時中兩人的民調加起來，大約在50％到52％，幾乎都不變，此消彼長。因為黃珊珊的票源中，綠的占18％，藍的只有4％，但是黃珊珊的票不穩，所以民眾黨主席、台北市長柯文哲也很聰明，一直猛打，就是要固票，因為不打，票就會流失，此舉也非常成功，成功的原因在於，黃珊珊一再堅持「我是沒有顏色的」，所以大家的票都來了，尤其是年輕人的票都黃跑到黃珊珊那邊。

沈富雄接著表示，這些人就是因為討厭國民黨，也不喜歡陳時中，所以黃珊珊現在的民調還在20％左右，而黃珊珊只要繼續維持，陳時中可能會落選。