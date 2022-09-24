提起北台灣大地主，外界多半會聯想到三重幫的林堉璘、如今由他兒子林鴻南主掌的宏泰集團家族，但你能想像嗎，在大台北竟然還有一號人物，手中握有的土地數量與面積幾乎可與宏泰集團平起平坐；甚至在50多年前，三重幫的宏國、宏泰與聯邦建設投資興建的土地，都還要向這位地主交易取得。

這位個人式的大地主，就是隱身在台北市大稻埕迪化街上的隆遠集團莊家，光是台北市與新北市所持有的土地就高達兩百公頃，換算坪數約達60萬坪；此外，在台北市還坐擁不少精華地段的商辦大樓與店面，並持有日本東京的收益型不動產。《今周刊》委託估價師計算，粗估莊家土地市值與不動產開發價值高達千億元，是名符其實的「隱市富豪」。

莊家第八代接班人，今年56歲的隆遠集團掌門人莊子華搬出一大疊舊資料。莊子華翻開其中一落文件，家族百年歷史就在我們眼前娓娓道來。

從莊子華的阿祖落腳大稻埕起算，莊家在地起居、吃住歷經四代，將近170年。莊家在迪化街不僅是仕紳大戶，更是地方領袖，不僅家族擁有世代傳承的土地與資產，莊家近年從莊子華的母親、到他自己接棒，更在台北房地產界樹立名望，這故事要從莊媽媽——人稱「吳老師」的莊吳璇珠說起。

吳老師今年虛歲103歲（實歲101歲），9月中旬才剛過生日。這位人瑞級大地王，直到去年還在買賣土地，這一年來因疫情嚴峻才較少出門。

吳老師出身屏東基督教醫師世家，早年留學日本「山野設計學院」攻讀設計，回台後曾任教台北第一高等女學校（現在的北一女）當家政老師，後來自行開設「美美洋裁補習班」，專門教裁縫與烹飪，鼎盛時期同時在圓環、東門與城內有3、4所分校。因學生眾多，還另闢宿舍給中南部來的學生，堪稱當年的補教名師，連宏國集團創辦人林堉琪的夫人林謝罕見都是她的學生。

（圖／今周刊提供）

吳老師雖嫁入望族，行事與心態卻是新時代女性。在婚前，她就用開補習班賺來的錢開始買土地，早在1950年代與丈夫莊家聲結婚時，就要求實施夫妻財產分開制。雖然身分是老師，卻能憑藉個人力量，年輕時就透過土地累積龐大財富，她的故事至今在房地產業仍是一頁傳奇。

綜合自己與母親的實戰經驗，莊子華也首度透露家族養地心法。

第一，買區段徵收土地要買夠大，而且確定不能變成「孤鳥」。因為區段徵收有規定最小分配面積，例如徵收範圍的土地100坪，地主可分回40坪，若取得面積太小，最後可能變成5、6個人合分一塊地，如果持分太少可能只能換回錢，甚至會賠錢。所以，買這類型土地要買得早、買夠多，才有勝算。

第二，土地漲價要忍耐，不輕言出售。熟悉吳老師的建商都知道，要吳老師賣地，通常要找到下一塊條件夠好的地賣給她，她才願意賣出手上的土地。她堅持土地庫存有出就要有進，絕不讓資金閒置。

第三，土地只要便宜就買，沒有無用的土地。莊子華看過不少人繼承土地的時候會考量「這塊太偏僻我不要、那塊太零碎我不要」，會挑地。他有朋友為了逃避繳30多萬元的遺產稅，原想拋棄繼承，沒想到那筆土地在兩年後被政府劃進都市計畫範圍內，原本沒人要的土地身價水漲船高，繼承人突然間變成億萬富翁，「沒一塊地無路用，只是時間還沒到而已。」