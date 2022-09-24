最近小編在網站上瀏覽新聞時事話題時，偶然看到了一個新興名詞：「數位原住民」或是稱為「數位原生世代」，意指從小就生長在充斥著各式數位產品環境的新世代；以其相對的概念則為「數位移民」，意指等到長大後才接觸數位產品並有一定程度上無法流暢使用的族群。在進行一番了解後，27歲以下的Z世代（泛指1995至2010年出生的人群）被統稱為「數位原生世代」，又稱為網路世代、互聯網世代。

數位原生世代買保險兼顧儲蓄＋保障

看準此一新世代族群對於個人資產配置乃至於長期保險規劃，擁有高度的自主性，國內保險業者特別推出專屬於他們的保險服務。

其中，國泰金控整合旗下壽險和銀行相關業務，推出一站式數位投保理財商品「利即保」，首創「將利息轉換成保障」的觀念，以自選定存利息比例轉換為意外身故和實支實付傷害醫療保障；舉例來說，每年定存新台幣1.5萬元起，就能享有10萬元的一般意外身故保障，再加碼至定存7萬元，還能享有一般意外身故20萬元及實支實付傷害醫療2萬元的保障。

至於富邦人壽則是推出「享平安終身保險」，作為大學新鮮人入門款的終身險保單，強調一張保單兼具4大特色：首先是兼具壽險、傷害、生存金及豁免等4大保障；其次是擁有大眾運輸意外身故和失能的「加倍」保障；再者是屆滿第30保單年度時仍生存，可以領回當年度保險金額的生存保險金且保障繼續有效；最後如果因為意外傷害事故致成1至6級失能的事實認定，將免除保險費並給付最高100個月的每月生活扶助金。

此外，還有南山人壽打造「婦嬰健康守護圈」，從備孕、孕期保健、產後調養再到婦嬰產品等，提供保戶一系列完整的專業醫療照護服務；據了解，目前已結盟近30家跨業合作廠商，服務面向更擴及身心靈的健康照顧，首發宣布結盟運動健身與飲食營養產業，串聯健身課程、營養師諮詢……等項目，期能完整提供保戶所需資源。

富邦享平安以主約打底並搭配副約強化保障

時序來到9月，全台各大學陸續迎接開學季，根據衛生福利部公布去（110）年國人10大死因，其中1歲至24歲死亡人口又以事故傷害居死因居首位，而大學新鮮人正是處於這個年齡段，尤其騎機車可說是大學新鮮人的「標配」之一，每年不勝枚舉的意外事故著實不可不慎。