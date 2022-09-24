俄羅斯本月初宣布無限期關閉通往德國的北溪1號天然氣管道，嚴重衝擊德國當地多項產業，大陸分析師指出，歐洲製造業正遷移到大陸，其中德國四大類生產幅度轉移最大。

大陸天風證券首席宏觀分析師宋雪濤近期表示，德國四大類生產幅度轉移最大，包括有機化學、電氣設備、機械設備、汽車及其零部件。其他包括鋼鐵和鋼鐵製品、鋁及其製品、塑膠及其製品、服裝鞋靴等，也同樣出現此趨勢。

宋雪濤強調，歐洲製造業特別是高耗能行業，將經歷成本激增帶來的市場占比轉移，而大陸具備完整的產業鏈體系、龐大內需市場和技術能力，更同時享有能源成本優勢和穩定性優勢，將從中獲益。

宋雪濤進一步指出，大陸同時享有「兩個石油體系」下的能源優勢，一個是歐盟「能源去俄化」後形成的非俄油體系，另一個則指打折的俄國原油流向亞洲買家包括大陸等國家。

統計數據顯示，今年第二季大陸原油平均進口價格為每桶107.1美元，低於歐洲現貨價5.6%；天然氣平均價格每噸約人民幣7000元，低於德國氣價約33%，宋雪濤說，在此背景下，歐洲國家的耗能製造業正加快轉移到大陸。

《華爾街日報》則指出，歐洲被俄國斷氣後，恐對歐洲製造業造成持久傷害，因為歐洲近幾十年仰賴製造業和重工業維持經濟高速增長，如今這些產業卻備受衝擊。值得注意的是，歐洲許多行業已進入全面危機模式，特別是鋁及其他金屬冶煉行業，在電力及天然氣供應減少情況下，很多工廠已無法正常運作。