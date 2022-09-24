根據《財訊》報導，籌備許久的行政院數位發展部，9月27日終於掛牌運作，由前政務委員唐鳳擔任首任部長。蔡英文總統致詞時強調，台灣成為全世界少數擁有數位專責部會的國家，這將會是台灣落實數位轉型的里程碑，也會是打造國家數位韌性的關鍵動力。

《財訊》報導指出，數位發展部起手式聲勢浩大，但其業務內容與功能，外界仍如霧裡看花。在野黨質疑數位部預算過多、恐成為政府養網軍的基地；一般民眾關心數位部能否解決個資外洩、詐騙訊息氾濫及一頁式廣告詐騙等切身問題；產業界則關心數位部如何促進數位經濟產業發展。

業務內容 外界霧裡看花

數位部政務次長兼發言人李懷仁接受《財訊》專訪，一一說明外界對數位部的質疑及數位部未來的目標。

民眾黨立院黨團抨擊，數位部第一年預算超過兩百億元，而且總編制員額六百人中有3百人為約聘人力，令外界擔心執政黨花公帑在養網軍。

接受《財訊》採訪時，李懷仁說明，數位部本部及兩署2023年公務預算，扣除第4期前瞻計畫預算160億元，以及各部會移撥業務與預算32億元，只剩下約22億元，以部會經費而言不算多。至於員額問題，當初立法院討論《數位發展部組織法》時，包括民眾黨、國民黨立委的版本，都提出數位部所需人力及來源宜多元化、總員額之一半員額得彈性聘用的主張，後來通過的行政院版本明定一部二署聘用員額最高3百人，比在野黨立委的版本更嚴格，而且數位人才不好找，目前到位的聘用人員只有20幾人。

至於民眾關心的網路詐騙、一頁式廣告詐騙等問題，李懷仁指出，網路詐騙的源頭是犯罪人，歸刑事局管轄，只要受害人報案，刑事局一定會受理；現在的問題是犯罪人「把數位平台當做犯罪工具」，因此重點是臉書、谷歌、雅虎等跨境大型數位平台如何協助防制犯罪。

根據《財訊》報導，在數位部掛牌之前，的確是沒有管道可以協助，現在數位部已試著去溝通，也有初步的成果。例如，雅虎已經同意配合，對於高風險的廣告投放業者、來自高風險地區的廣告等，都會嚴加審查，而數位部接下來也會和其他平台持續溝通。

跨境平台 還缺法律規範

李懷仁說明，跨境大型數位平台本身沒有問題，有問題的是被投放的廣告成為詐騙之用，政府單位不能對廣告內容審核，否則變成干涉言論自由，只能讓平台業者自律與判斷，至於平台要鬆或緊，就是和業者的默契；目前台灣沒有法律可以管平台，只能私下溝通與道德勸說。