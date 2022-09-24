根據《財訊》報導，各界對於台灣發展氫能仍多抱持著相當保守的態度，為何彩碤堅持要發展氫能電巴？歷練過義大客運、義大遊覽車公司、廈門軌道交通集團總經理，彩碤董事長鄭英豪拿出數據告訴記者：氫能電巴依據使用的電力模組與國際運行測試，電池可以保存3.5萬小時，以營運客運的概念，氫能電動巴士可以跑12至14年，因為電池壽命比較長，會比傳統柴油和鋰電池巴士更具競爭優勢。

然而，《財訊》報導指出，真正要落地執行，才是困難的開始。鄭英豪回憶：「別人是三顧茅廬，我卻是每一位都花了五次、甚至十次去拜訪，才漸漸打動他們願意跟彩碤合作。」但也正是這份「憨人」的堅持，終於讓他慢慢累積出擁有開發氫能電巴整車的關鍵核心技術與人才。

首先，《財訊》分析，工研院在氫能與氫燃料，已研發長達數十年的時間，不僅彩碤從工研院學習到很多經驗，工研院不少優秀的相關人才也已轉職到彩碤。再者，過去學界在氫能領域的研發成果，雖還不到商用化的時機，但在零碳排已是全球趨勢下，學校教授也有與業界合作的意願，這些研發資源恰好成為台灣自主研發的基礎。第三，台灣有不少的氣體公司，如聯華、三福、亞東，還有工研院、中山大學等，都在做電解氫的技術研發，從中也已奠定豐厚的基礎。

根據《財訊》報導，鄭英豪身為高雄人，希望透過氫能電巴，讓高雄石化產業發展成為循環經濟，這也是彩碤第一站選擇在高雄落地的主因；未來該公司會逐步擴及其他縣市，「台灣工業區有很多工業副產氫（工業餘氫），可以就近供應氫氣，避免長途運輸成本與風險，未來客運公司的營運成本還有機會降低。」