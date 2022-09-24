蘇格蘭教會總會主席格林希爾茲（Iain Greenshields）牧師透露，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前最後一個周末看起來明顯「虛弱」，當談到自己此生的信仰時，女王說「沒有遺憾」。另外女王當時還能開玩笑說要送格林希爾茲「去坐牢」。

綜合英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，68歲的蘇格蘭教會總會（General Assembly of the Church of Scotland）主席格林希爾茲受訪時表示，他與已故英國女王伊麗莎白二世共度女王生前最後一個周末，當時他在女王在蘇格蘭時做禮拜的布雷馬與克拉希教區教堂（Braemar and Crathie Parish Church）佈道，結束後獲邀在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）留宿1晚。

The Rt Rev Dr Iain Greenshields stayed with at Balmoral after being invited to hold a sermon at the church where Her Majesty worshipped https://t.co/Knz0DjNjeV — The Telegraph (@Telegraph) September 9, 2022

格林希爾茲說，3日晚間他與女王、如今已登基為國王的查爾斯及安妮公主（Princess Anne）一起共用晚餐，當晚有魚、羊肉及女王特別愛的草莓冰淇淋。4日上午格林希爾茲在鄰近教堂佈道，不過女王因為「行動問題」無法前來，只有查爾斯到場，當天中午他與女王及其他王室成員享用烤牛肉後才離開。

格林希爾茲回憶周六的晚餐上，女王看起來明顯「虛弱」，但她開始說話時就變成了「另外一個人」，而且「令人著迷」。他說女王的記憶力驚人，知道他所有事，包括家庭、背景、興趣等，顯然有事先做功課。

他說那時候並沒有感覺到女王快步入死亡，形容女王是非常深刻的人，與世界社會有廣泛接觸，能夠談論廣泛的議題，也能夠回過頭來談非常私人的事，例如巴爾莫勒爾堡、童年生活、父母等，並沒有讓人感覺到精神或智力方面有衰退情形。

晚餐時兩人也談論了信仰及生命，甚至是永生，他形容女王當時處在沉思的狀態，談論她所遇過了不起的人，反思生命、生命的去處等等。當談論個人信仰時，女王說自己完全「沒有遺憾」，格林希爾茲說女王剛登基時就說過，將會向上帝尋求智慧，「這是她持續一生的事。」

The Rt Rev Dr Iain Greenshields, Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland, stayed with the Queen at Balmoral after performing a sermon at Braemar and Crathie Parish Church last weekend.



The Rt Rev Dr Iain Greenshields pays tribute to Her Majesty. pic.twitter.com/NHthndEWD5 — Good Morning Britain (@GMB) September 10, 2022

格林希爾茲說女王當時還非常幽默、風趣，甚至會對他開玩笑，當晚他被安排入住一間名叫「塔樓」的套房，結果女王對他說「你的女王正送你去坐牢」，邊說邊露出甜美微笑，他形容那個微笑根本是「假笑」，確保他知道自己在開玩笑，「那真是美好的一刻」，格林希爾茲說。

倫敦塔（Tower of London）過去曾被當作監獄使用，因此英文裡說「送去塔樓」又被引申為坐牢、入獄的意思。

格林希爾茲說，女王曾不只一次說過喜歡巴爾莫勒爾堡，她在這裡找到平靜，雖然對於女王突然離世感到意外，但他也認為女王在這裡辭世是很合適的。