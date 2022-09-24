蘇格蘭教會總會主席格林希爾茲（Iain Greenshields）牧師透露，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前最後一個周末看起來明顯「虛弱」，當談到自己此生的信仰時，女王說「沒有遺憾」。另外女王當時還能開玩笑說要送格林希爾茲「去坐牢」。

綜合英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，68歲的蘇格蘭教會總會（General Assembly of the Church of Scotland）主席格林希爾茲受訪時表示，他與已故英國女王伊麗莎白二世共度女王生前最後一個周末，當時他在女王在蘇格蘭時做禮拜的布雷馬與克拉希教區教堂（Braemar and Crathie Parish Church）佈道，結束後獲邀在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）留宿1晚。

格林希爾茲說，3日晚間他與女王、如今已登基為國王的查爾斯及安妮公主（Princess Anne）一起共用晚餐，當晚有魚、羊肉及女王特別愛的草莓冰淇淋。4日上午格林希爾茲在鄰近教堂佈道，不過女王因為「行動問題」無法前來，只有查爾斯到場，當天中午他與女王及其他王室成員享用烤牛肉後才離開。

格林希爾茲回憶周六的晚餐上，女王看起來明顯「虛弱」，但她開始說話時就變成了「另外一個人」，而且「令人著迷」。他說女王的記憶力驚人，知道他所有事，包括家庭、背景、興趣等，顯然有事先做功課。

他說那時候並沒有感覺到女王快步入死亡，形容女王是非常深刻的人，與世界社會有廣泛接觸，能夠談論廣泛的議題，也能夠回過頭來談非常私人的事，例如巴爾莫勒爾堡、童年生活、父母等，並沒有讓人感覺到精神或智力方面有衰退情形。

晚餐時兩人也談論了信仰及生命，甚至是永生，他形容女王當時處在沉思的狀態，談論她所遇過了不起的人，反思生命、生命的去處等等。當談論個人信仰時，女王說自己完全「沒有遺憾」，格林希爾茲說女王剛登基時就說過，將會向上帝尋求智慧，「這是她持續一生的事。」

格林希爾茲說女王當時還非常幽默、風趣，甚至會對他開玩笑，當晚他被安排入住一間名叫「塔樓」的套房，結果女王對他說「你的女王正送你去坐牢」，邊說邊露出甜美微笑，他形容那個微笑根本是「假笑」，確保他知道自己在開玩笑，「那真是美好的一刻」，格林希爾茲說。

倫敦塔（Tower of London）過去曾被當作監獄使用，因此英文裡說「送去塔樓」又被引申為坐牢、入獄的意思。

格林希爾茲說，女王曾不只一次說過喜歡巴爾莫勒爾堡，她在這裡找到平靜，雖然對於女王突然離世感到意外，但他也認為女王在這裡辭世是很合適的。

文章來源：‘She was contemplating the afterlife’: Church leader shared the late Queen’s final weekend at Balmoral
文章來源：Queen said she had ‘no regrets’ and had used her power to be ‘beneficial to others’ says clergyman who spent her final weekend with her
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