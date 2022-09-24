一名住在美國的屋主同時委託信義房屋跟其他仲介處理在台房屋出售事宜，在最後洽談時發現屋主因贈與問題稅費暴增５倍，但同業完全沒提醒；信義房屋公益忠明店專員曾志凱表示，當時抱持著「盡量幫忙」的心態，誠實告知屋主，若是稅費暴增不想出售也可協助與買方溝通，屋主感動於信義房屋「不以利益為目的，而是以人為本替屋主著想」，即使售屋成本增加，仍決定委託信義房屋售屋。

信義房屋公益忠明店專員曾志凱表示，屋主在美國，原先簽專任委託給信義房屋，但因為急售，3個月後開放1、2間同業銷售，而屋主的代理人表示，雖然同業的買方有較高出價，但過程中同業業務在計算稅費時，一直模糊不清，過程中沒有給予專業感受。

曾志凱表示，因此房屋為屋主的外婆於105年後贈與給媽媽，媽媽過世後，再繼承給女兒，屋主原本找其他同業計算時，原本同業幫她以贈與稅費計算，預計繳20萬的稅，屋主也一直認為只需繳20萬元的稅，後來經過信義精算後，發現適用繼承，需要繳100多萬的稅。

曾志凱當下發現後立即告知屋主，甚至向屋主表達，若是真的決定不售屋，可以協助說服買方；屋主表示，信任信義近半年來的專業服務與信義房仲細心服務，因此雖然售屋成本增加，仍決定讓使用不到的房屋，優先給信義房屋出售，帶給更多需要的人幸福。

曾志凱表示，信義房屋有專職代書，與同業代書的差別在於，同業代書多是特約代書，不見得會看得那麼細，更不可能替消費者把關，因此很有可能發生「屋主認定價格與實拿價格的差異」，容易造成爭議。

而信義房屋的代書非常謹慎與細心，察覺可能的風險，第一時間會與業務聯絡，請業務去與客戶溝通，也因房屋是總價高的產品，過程中細節繁瑣，更需要以高規格專業去應對，「信義房屋的全力支援就是第一線業務最強大的後盾」。