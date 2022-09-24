天氣熱影響食慾，清涼爽口的蔬果沙拉成為許多人最愛。不過，食藥署調查發現，國外6成食物中毒與微生物有關，而蔬果類產品，以及含生菜類產品（三明治、捲餅、漢堡）、水果等，則容易孳生李斯特菌，引發食安事件。醫師表示，建議食材加熱到72°C以上，料理之前，務必洗淨雙手，保持廚房乾淨，且處理生食、熟食的廚具應要分開使用。

●國際食安問題逾6成來自微生物 李斯特菌占比最高

食藥署分析民國106至110年來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本、越南和香港等國家及區域發布的國際食品安全警訊，發現6成與微生物相關，其中又以單核球增多性李斯特菌（李斯特菌）占最大宗。

美國疾病管制及預防中心估計每年全美約1600人感染李斯特菌症，臨床症狀為噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉酸痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等，而免疫力不佳的族群則有致死風險。

我國《傳染病防治法》已於民國107年將「李斯特菌症」列為第4類法定傳染病，感染此症的高風險族群為孕婦、新生兒、65歲以上老人及免疫力較弱者。

●國內案件以金黃色葡萄球菌為多 但李斯特菌症狀更嚴重

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，國內食物中毒事件的元兇大多為金黃色葡萄球菌，至於李斯特菌所引起的食安事件則並不多見，一般來說，李斯特菌常孳生於生菜、哈密瓜、未妥善消毒乳製品，以及火腿等加工肉類等食品。

顏宗海表示，一旦感染李斯特菌，症狀可能比沙門氏桿菌或金黃色葡萄球菌還要嚴重，一般民眾感染後，主要症狀為腹瀉、嘔吐，但孕婦則可能出現菌血症、導致流產。

此外，免疫力低下者如誤食遭李斯特菌感染的食物，嚴重時可能引發敗血症、腦膜炎，器官衰竭。

針對如何避免李斯特菌引發的食物中毒，顏宗海表示，李斯特菌可在4°C的低溫環境孳生，建議食材需要加熱到72°C以上，料理之前，務必洗淨雙手，保持廚房乾淨，且處理生食、熟食的廚具應要分開使用。