通膨惡潮席捲全球，成本上升迫使業者調漲產品價格，美式知名賣場好市多（Costco）高管尼爾森（Bob Nelson）表示，好市多目前沒有調漲熱狗套餐價格，以及會員費，不過他補充，「這並不代表不久的將來不會調漲」。

商業內幕報導，通膨使好市多在過去一年調漲部分產品價格，但在該公司季度電話會議上，尼爾森承諾目前沒有計畫調整熱狗堡和汽水組合價格，以及會員年費。

尼爾森說，考量目前宏觀環境，以及創紀錄的高通膨為會員和消費者帶來的負擔，「我認為目前調漲會員年費並不是一個正確的時候」。

然而尼爾森補充，「僅因公司目前沒有宣布調漲會員年費，並不意味著未來不會宣布」，暗示漲價的可能性。

另外，針對市場傳出好市多正計畫調整熱狗堡和汽水組合餐的價格，尼爾森澄清，「我們推出時的價格是1.5美元，今天的價格也是1.5美元，目前沒有提高價格的計畫」。

尼爾森表示，好市多期望能成為「市場最有價值的公司」，若能夠向消費者證明這一點，才更容易轉嫁更高的成本。