被降職通常代表烙印上負面標記。一名工程師網友表示，自己公司近期人事重整，有主管直接被降級為「資深工程師」，擔心他們內心受挫，詢問大家遇到這種情況該如何調適，釣出不少資深工程師回應，直說這樣反而開心。

原PO在PTT科技版PO文「有人被拔掉主管職降為工程師還待的下去」，他表示，自己公司內部進行人事重整，不少部門主管都被拔掉，降為資深工程師，但老闆也沒要炒人，當事人也說要繼續做，無意離職。

原PO對此相當不解，詢問「這種情況代表什麼？是要這些老鳥自己走人，不用付遣散費的意思嗎？」，他也請教，若遇到這種情況，該怎麼調適心情。

文章曝光後釣出許多資深工程師鄉民回文，直指頭銜其實根本沒用，錢才是重點：「薪水才是重點，薪水給得夠，當主管沒比較好」、「降級資深工程師，薪水跟主管一樣，事情還變少，其實更爽」、「主管頭銜沒什麼用啦，小公司更是如此」、「現在科技公司都越來越不分頭銜了，我不是管理職，薪水比我部門主管還高，因為他職等比我低」、「我就是管理職自請降級的，不用管人事、經費愉快多了」、「沒減薪一切OK，人比任何東西都難搞多了」、「多的是升主管後沒加薪卻多了一堆責任，這才叫逼人走」。