「2022台南國際音樂節」，集結5國6大知名聲樂家，在古蹟億載金城演出。(摘自黃偉哲粉專)

「2022台南國際音樂節」於9月23日至10月29日演出，集結5國6大知名聲樂家，在古蹟億載金城演出《億載京城‧經典浪漫音樂會》，一連獻唱23首觀眾耳熟能詳的經典曲目。台南市長黃偉哲表示，億載金城破空高亢「歌劇魅影」、「公主夜未眠」交響在百年古牆，前所未有的震撼。

台南國際音樂節，有6位音樂家包括義大利抒情女高音Maria Pia PISCITELLI、喬治亞花腔女高音Maria KUBLASHVILI、巴西男高音Ricardo Miguel TAMURA、墨西哥Hector SANDOVAL，音樂劇則由德國籍音樂劇演員及演唱家Christian Alexander MÜLLER及Anna LANGNER黃金組合擔綱。

黃偉哲23日在臉書粉專貼文表示，億載金城破空高亢「歌劇魅影」、「公主夜未眠」交響在百年古牆。如此前所未有的震撼，台南國際音樂節將陸續在二寮的日出、曾文溪畔展演。

網友紛紛表示，「視覺與聽覺的國際級饗宴」、「燈光好美喔」、「實在是太驚豔惹」、「你看看， 台南太風華絕代了」、「善用古蹟太犯規了，想住在台南」、「強大的市府團隊。優秀的市政領導」、「選對市長真的好重要」、「新營人也能如此幸福嗎？」、「怎麼一離開台南就有這種好康」。