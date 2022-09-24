民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今辦「運轉桃園-勝利啟航」授旗大會，競選總部上周五對所有民進黨籍桃園市議員參選人發出動員令，以每車補助8000元上限，要求北桃參選人至少動員5部遊覽車（200人），南桃參選人至少2部（80人）。

根據鄭運鵬競選總部發給民進黨籍市議員參選人便箋中指出，該場活動是「總統場」，要求動員民眾參加。活動時間將於明天晚上6時30至8時30分於鄭北桃競選總部預定地舉辦，動員遊覽車須提前在傍晚5時30分至6時30分之間報到。

鄭運鵬競選總部便箋也明指「動員額度」，北桃市議員參選人每人至少動員5部遊覽車，難逃市議員參選人每人至少要動員2部遊覽車，每部遊覽車必須坐滿40人。總部會以每車8000元上限，以車資或便當（每個上限100元）核銷。

至於動員遊覽車補助核銷，則在活動結束後，下周二至下周五在民進黨桃園市黨部受理請款，市議員參選人須附動員車輛報到單、正式收據或發票（抬頭：2022鄭運鵬市長競選辦公室）及動員照片2張（遊覽車車號與現場活動照片各1）。