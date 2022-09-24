地牛再翻身！23日晚間11點59分，發生規模4.0地震，震央位在宜蘭縣政府東北東方14.5公里處，即為宜蘭外海，深度僅8.5公里。最大震度頭城3級；龜山島、新北2級；宜蘭市區、基隆、花蓮1級。

PTT不少鄉民也都以為是自己頭暈，上網確認後才知道是真的地震：「台北有感」、「宜蘭有震+1」、「新北很有感」、「以為自己頭暈，還真的是地震」、「就晃了很大一下，還以為是錯覺」、「板橋有感覺」。