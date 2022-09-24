日本將在10月開放自由行，加上行政院日前也宣布將逐步開放國門，消息一出讓愛去日本的台灣人全都興奮了起來，不過日本未認可高端疫苗，接種高端的民眾若要去日本，恐須多花3500元做自費PCR，引起討論。國民黨立委賴士葆指出，民進黨台北市長候選人陳時中，還曾高傲的說「世界不是只有美國」，如今看起來，所謂的超前部署根本是「超前跑路」。

日本首相岸田文雄22日宣布，10月11日起開放外國觀光客自由行及重啟入境免簽證，但相關規定指出，入境者須接種3劑日本認可的疫苗，分別為BNT、AZ、莫德納、Novavax、嬌生及Covaxin六種廠牌，否則須提供3天內PCR陰性證明。

指揮中心指揮官王必勝表示，日本邊境管理措施近期變化很快，開放速度腳步很快，「我們也在觀察是否進一步取消疫苗相關限制」；指揮中心發言人莊人祥則坦言，因美國的規定為「不打其認可的疫苗就無法入境」，因此赴美民眾可以補打其他疫苗，但日本有接受PCR陰性證明，因此赴日民眾不得補打其他廠牌疫苗。

對此，賴士葆昨（23）日在臉書指出，去年9月22日美國宣布新的入境規定，時任衛福部長陳時中赴立院備詢時，就被立委質疑打高端的民眾無法去美國，結果陳時中高傲的說「世界也不是只有美國」，「過了一年，不只美國，日本也是不承認高端呢！超前部署？還是超前跑路吧！」