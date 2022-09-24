日本即將開放外國觀光客自由行，讓許多悶了許久的台灣人好興奮，但因日本未認可高端疫苗，接種高端的民眾必須自費3500元做PCR檢測才可入境，引起各界討論。國民黨立委鄭麗文狂酸，政府大力推薦的疫苗，卻連友好50年的日本都不接受，怒批「不只台灣防疫政策被各國列為後段班，就連疫苗都不被認可！」

日本將在10月11日起開放外國觀光客自由行及重啟入境免簽證，只要是打滿3劑疫苗，且廠牌為BNT、AZ、莫德納、Novavax、嬌生及Covaxin的民眾，就可以去日本玩；但台灣有不少民眾接種高端疫苗，指揮中心發言人莊人祥坦言，赴日民眾不得補打其他廠牌疫苗，目前只能提供3天內的PCR陰性證明。

對此，鄭麗文昨（23）日在臉書表示，政府大力推薦的疫苗，卻連友好50年的日本都不認可，接受的疫苗多達6種但就是沒有高端，民眾接種後想去日本，卻要多花3500元做PCR檢測！

「現在不只台灣防疫政策被各國列為後段班，就連疫苗都不被認可！」鄭麗文提到，行政院長蘇貞昌還說若疫情沒有重大變化，就會在10月13日恢復正常生活、開放國境，但解封是要怎麼解封？正常生活又是什麼？走在路上要不要戴口罩？

鄭麗文質疑，蔡政府每次都是有方向的讀稿、沒目標的防疫，如此一來百姓要怎麼相信政府有能力解封，怒批「不要只顧選舉，不顧內政、治安、百姓！」