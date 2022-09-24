虎鯨女首領帶領虎鯨群利用波浪攻擊，獵捕海豹求生存。（BBC Studios提供）

豎琴海豹寶寶只有數個星期學習游泳，然後與媽媽分道揚鑣。（BBC Studios提供）

BBC星球系列《冰凍星球》暌違11年終於推出續作《冰凍星球II》，由被譽為「世界自然紀錄片之父」的大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough），再次帶領觀眾走訪全球18個國家的寒冷地區，利用最新技術以超高清畫質拍攝，向觀眾展現諸多電視史上未曝光的珍貴鏡頭，近距離拍攝動物故事和震撼人心的畫面。進一步探索極地以外的冰雪世界，用壯麗宏偉的鏡頭語言講述北極熊、帝皇企鵝、東北虎等珍貴野生動物在寒冷的極地環境下，一個個充滿戲劇張力的生存故事。

隨著全球氣溫以前所未有的速度攀升，有五分之一被冰雪覆蓋的地球正面臨嚴峻的考驗，11年前的《冰凍星球》首部曲雖然也揭示全球暖化對兩極地區的影響，但此次《冰凍星球II》進一步擴大冰雪地區範圍的定義，高至崇山峻嶺，廣至冰雪沙漠，深至雪域森林，遠至從太空捕捉的冰川崩解畫面，許多大眾無法想像的寒冷地區下生活的物種，例如俄羅斯東西伯利亞的東北虎、美國聖勞倫斯島上的鳳頭海雀、整個北極圈都有其蹤影的麥桿蟲，以前從未在電視上曝光的鏡頭細節都一一呈現在觀眾眼前。

攝製組在加拿大的阿爾比省使用第一人稱視角的無人機拍攝冰雪世界最致命災害—雪崩，由專業的操控人員以VR眼鏡全程監控，如同親自駕駛飛機一般，以時速超過160公里的飛行速度及360度無死角攝影鏡頭，緊跟滾滾的積雪往山下俯衝的畫面，是系列製片人伊莉莎白懷特（Elizabeth White）在整個系列中最難忘的鏡頭。無人機也可以根據GPS的程式編碼，透過數月多次來回飛行特定路線，以捕捉環境隨時間流逝而產生的變化。利用此技術長期追蹤拍攝加拿大西北地區自冰河時期就被冰封的永凍土融化畫面，以及海冰的季節性變化畫面，讓觀眾從不一樣的敍事角度對整個冰凍地區消融的事實，有更深刻的體會。

節目也帶領觀眾一窺冰凍世界的生態奇景，首次使用無人機在空中進行拍攝，進一步為觀眾呈現14頭海洋中頂級捕獵者的虎鯨群是如何相互配合展開「波浪攻擊」獵食平躺在一大片海冰上的韋德爾氏海豹，以雌性虎鯨為首的虎鯨家族，率先以多頭虎鯨並排高速游向海冰，並用尾鰭一致擊碎海冰，將海豹趕下海裡後，由其他虎鯨高速遊往海豹進行攻擊撕咬。「波浪攻擊」為虎鯨家族世代相傳的捕獵技術，目前在南極半島只有約100頭虎鯨掌握使用。然而，此捕獵技術也揭示了海冰的消融導致虎鯨為求生存，只能運用如此複雜的覓食方式擊殺岸上動物以填飽胃袋的果腹，值得觀眾深思人類行為如何影響著大自然的萬物。

另外，生活在格陵蘭島東岸極地的豎琴海豹，於春天時生產，岸上的浮冰剛好是最佳育兒所，豎琴海豹寶寶只有數個星期學習游泳，然後與媽媽分道揚鑣，但由於氣候變暖使海冰形成受阻或延緩，導致豎琴海豹母親不易生育，也不利於寶寶的生存，甚至有許多豎琴海豹寶寶來不及長大，就被風浪吹翻至海裡而喪命。節目每週日在BBC Earth電視頻道播出最新1集。