俄羅斯總統普丁終於抵擋不住戰場損失，發出了「部份動員令」，而無論動員令是為激勵士氣，還是為補充前線兵源，其真實目的只有一個，即展示自己在國內的控制能力以維繫搖搖欲墜的聲望。可惜的是，部份動員令沒有獲得足夠的支持，反而造成社會嚴重反彈，在沒有控制住內部持續擴大的反抗勢力之前，很難想像趴窩在烏東地區4個州的俄軍能有什麼像樣的軍事行動，而俄羅斯社會反抗動員令的風潮擴大之際，也正是烏軍加緊對俄軍施壓的最佳時機。

普丁發佈動員令後引爆青年外逃與大量街頭抗議，網路上傳出普丁神情極為憔悴的照片，引起網民熱議。（圖／推特@AmoneyResis)

普丁的動員令引爆大量俄羅斯城市青年逃往國外躲避徵召，機場爆滿、往芬蘭的公路上擁堵數日，莫斯科街上也爆發愈來愈多的抗議以及與鎮暴警察的衝突。按過去的經驗，動員令通常只有在防衛國家時比較有用，在對外戰爭時很難以此為理由來獲得民眾的支持。美國當年打越戰時徵兵引發爭議與反抗就是個例子，這些反抗會成為政府極大的困擾，甚至導致最後失敗的下場。

普丁發布局部動員令後，大量的都市青年湧入機場搭機逃離俄羅斯，以免被送上戰場當砲灰。（圖／推特@Adenovir)

普丁徵兵的理由難以說服群眾還有些其他的原因，例如國防部公布這次特別軍事行動陣亡人數只有不到6千人，還不到本次特別軍事行動部隊人數的5%，比例實在很低。如果參考烏軍統計俄軍陣亡人數5萬5千人，將近俄軍的1/3，加上受傷失去戰力的人數，目前能戰鬥的部隊可能只有最初的6成左右，因此就算調派一些部隊補充，仍不得不以動員方式來擴增兵源。只是這些新動員的青年還要經過一段時間訓練，大部份人戰技生疏，更缺乏戰場經驗，就算訓練結束送到前線，遇上至少已經在戰場上廝殺半年多的烏軍，能發揮的作用也很有限。何況這些新徵召入伍兵訓練期間，正是俄軍缺員最嚴重的時候，烏軍也不會放過這些進攻的好時機。

有些搭不上飛機或沒有汽車的俄羅斯青年，乾脆徒步越過邊界前往喬治亞共和國，以躲避徵召令。（圖／美聯社）

下達動員令看來對改變戰場態勢的作用不大，反而曝露了現階段俄軍極為真實的弱點。至於這場戰爭一些其他重要因素，對俄軍而言更為不利。已退休的美軍駐歐陸軍司令霍奇斯（Ben Hodges）投書媒體分析說，普丁現在曝露的弱點非常嚴重，這不只是俄烏戰爭失敗後危及普丁政權，甚至還拖累整個俄羅斯聯邦。

普丁動員令發出後，引爆大量青年上街抗議，並與警方發生激烈衝突。（圖／美聯社）

霍奇斯認為，這場戰爭下來至少有3個因素會導致聯邦的崩潰：

1. 俄軍的表現不只讓外界看扁了，也讓俄國民眾對軍隊失去信心。而俄軍是普丁高壓統治的核心，一旦失去威嚇力量，會連帶影響政權與現有體制的維繫。例如一向驕傲的黑海艦隊，旗艦被炸沉後毫無作為，對一個沒有海軍的對手國竟然沒有採取任何行動。

2. 俄羅斯經濟遭受的破壞太大，無法維持1.44億人口的生存。用來彌補俄羅斯工業生產不足的能源輸出出現重大損失，未來也很難再完全恢復。被俄羅斯報復性地中斷天然氣供應後，歐洲國家已不敢再依賴北溪1號管線，將轉而尋求更穩定的能源供應。另外，原就顯露疲態的武器外銷，將因俄製武器在這場戰爭的表現而受到重擊。這些重要工業受創，俄羅斯經濟前景將一片黯淡。

3. 俄羅斯城鄉差距與民族隔閡勢必更加嚴重，國家民族認同感凝聚力喪失，內部分裂可能成為長期困擾。

動員令發布後，俄羅斯各大城市出現大規模抗議，大批警察出動維持秩序，未來數日情況可能持續惡化。（圖／美聯社）

目前頓涅茲克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱4個州正開始進行加入俄羅斯聯邦的公投，看來4州納入俄羅斯被普丁當作暫時的停損線。但是這些烏東地區早已和烏克蘭政府多年來打打停停，尤其盧頓2州一直處於半獨立狀態，現在俄軍被趕到這裡，倒反而有一種尋求友軍相互庇護的意味。

Long lines of people waiting to vote for referendum all over the Donetsk and Lugansk People’s Republic, Kherson & Zaporozhye regions. Surveys say turnout between 69 to +80%, with those voting 87-97% likely to vote “yes” on joining Russian federation. pic.twitter.com/9etXdfj3Vp — Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) September 23, 2022

烏軍多年來一直未能解決盧頓2州的武裝反抗，但那是因為烏軍實力不足，現在經過大量美歐武器補充，戰力已非昔日可比，加上士氣旺盛，俄軍在補充兵員與後勤未齊備之前，不見得能在近2個月內抵擋得住烏軍的進攻。在最不濟的情況下，也不過就是回到了俄烏戰爭前的狀態，只是與烏軍對峙的將會是盧頓2州加上俄軍。雙方若在烏東形成長期的對峙，這十多萬俄軍的後勤與給養還會成為俄羅斯與盧頓2州極頭痛的問題。

Los residentes de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk han comenzado a votar sobre la unión a Rusia

Hay bastante afluencia a pesar de las amenazas de cárcel y bombardeo de Kiev pic.twitter.com/F7VSsghgsn — Eureka News (@EurekaNews10) September 23, 2022

如果盧頓2州守不住，或是克里米亞被烏軍攻下，普丁政治生命將走入險境，隨時可能被國內的政敵推翻，屆時可能又是一場蘇聯解體後的大規模社會動蕩，又得讓美國與歐洲國家擔憂俄羅斯核武庫的去向了。