大Q秉洛曾參與《超級星光大道》等歌唱選秀節目比賽，獲得佳績，一直持續在音樂路上努力，雖然始終都熱愛著音樂，卻也曾在過程中不小心迷失自己，這段期間他沈澱自己，重新感受最初對於音樂的熱情，用最真實的模樣把自己每一個階段記錄下來。繼今年初發行單曲〈Corona〉對時代深情告白後，再次帶著全新創作〈那時候的他〉和大家見面，這首歌也成為東森自製戲劇《額外旅程》的插曲。

歌曲以「懷念過去」為主題，歌詞中提到的「他」，除了表層意義上的「某個人」之外，大Q秉洛表示這個「他」，也代表那個曾經天真年幼的自己，如果可以的話，他希望對當初發現自己喜歡唱歌的自己說：「不要害怕、勇敢地唱，有一天你會做到的；也想給當時最真實的自己一個大大的擁抱。」

大Q秉洛表示，在創作〈那時候的他〉時，他認為每個人心裡都會有一個曾經很懷念的角色，而這個角色不管是別人或自己，都是別具意義的。對他而言，他懷念的是曾經很莽撞、勇往直前的自己，這首歌就是他寫給那時候的自己，希望現在的他，累積了更多智慧和經驗之後，即使蛻變成熟，也能夠像當初的自己一樣勇敢。