美股今天續挫，連4個交易日收低，因投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高。
道瓊工業指數終場下跌486.27點，或1.62%，收在29590.41點，為2020年11月以來最低。
標準普爾500指數下跌64.76點，或1.72%，收在3693.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌198.87點，或1.80%，收在10867.93點。
費城半導體指數下跌35.352點，或1.45%，收在2408.895點。（譯者：徐睿承）1110924
美股今天續挫，連4個交易日收低，因投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高。
道瓊工業指數終場下跌486.27點，或1.62%，收在29590.41點，為2020年11月以來最低。
標準普爾500指數下跌64.76點，或1.72%，收在3693.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌198.87點，或1.80%，收在10867.93點。
費城半導體指數下跌35.352點，或1.45%，收在2408.895點。（譯者：徐睿承）1110924
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