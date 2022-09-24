美股今天續挫，連4個交易日收低，因投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高。

道瓊工業指數終場下跌486.27點，或1.62%，收在29590.41點，為2020年11月以來最低。

標準普爾500指數下跌64.76點，或1.72%，收在3693.23點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌198.87點，或1.80%，收在10867.93點。

費城半導體指數下跌35.352點，或1.45%，收在2408.895點。（譯者：徐睿承）1110924