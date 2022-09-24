北部某國小傳出24歲狼師鎖定剛從國小畢業的女學生，利用對方愛慕心理慫恿女學生「遊戲點數換裸照、初體驗」，幸好家長及時帶回女兒且報警，男老師被捕後坦承不諱，全案依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。近來校園狼師引起熱議的還有台中房思琪案，女學生控訴25年前遭導師性侵，受害人陸續站出來指控，最後教育局性平會決議將狼師解聘、永不錄用，更讓今年8月退休的他退休金全泡湯。

台中房思琪案社會矚目，一名黃姓國中校長今年4月遭控25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生A女（化名），還有多人受害，如同房思琪案翻版，人本教育基金會已接獲3名受害者陳情。

該案爆發後，A女當時國中資優班同學連署向教育部長潘文忠發公開信，聲援相信A女遭性侵，請求教育部正視此案，督導台中市府做出公平公正處遇。期間一名同學投書，回憶起3年的國中生活，「一直以為A女是全班最受關愛、最被老師偏心的人，她是被保護的公主」，跟她講話的男生都會被黃師約談，告誡「接近女生就會耽誤學習、考不上台中一中。」多年後A女挺身而出控訴遭「恩師」性侵，「這麼不可思議的事情，我卻沒半點懷疑。」

最後，台中市教育局性平會決議予以黃師嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金。黃師今年8月退休，退休金竟全沒了，對此他忿忿不平，打破沉默發出2千多字聲明提出「三大遺憾」，指「沉默」換來的永遠沒有是非正義，而是無止境的抹黑屈辱、獵巫虛構與政治追殺。

台中房思琪案中，A女出面指控25年前遭國中導師性侵，最後性平會決議嚴懲該師，解聘、永不錄用且沒有退休金。（圖／報系資料照）

他要求出面指控他的民代能提出明確證據，一起受司法調查檢驗，若經不起檢驗，他將會追究誹謗的刑事責任，他也以好萊塢男星強尼戴普和前妻安柏赫德官司為例自我鼓勵，強調自己始終無愧「強尼戴普終於在 6 年後洗刷冤屈！」

不只台中房思琪案掀25年前陰影，人本基金會再爆料，台南國小一名S姓狼師，涉嫌在1981年到2004年間性侵、性騷多名女學生，地點遍及教室、樓梯、補習班、旅館及自家。狼師以「健康教育」為由，對女學生捏胸、要求替他打手槍，甚至要求另名女學生在旁「觀戰」，為了不想慘遭狼師毒手，有人轉學，更有女學生為求自保用異物戳下體直到流血。目前人本已經掌握多名被害人，將幫助她們討回遲來的正義。

對於狼師案以及為何還未召開性平會便火速開鍘該名男老師，北部該小學校方表示「不便回應」，也解釋由於此事牽涉《兒童及少年福利與權益保障法》，屬於保密案件，學校一切依照相關程序辦理，已向上呈報給教育局，全案細節還在偵查釐清中。

主管單位教育局回應表示，經查該師不是編制內正式人員，而是1年1聘之約聘僱人員，根據約聘雇協議內容，如性騷等情節明確，校方確實可以直接解雇開鍘。另外如發生校園性騷案有未滿18歲學生受害，第一時間學校會進行校安及兒少通報，按照性平法召開性平委員會，如果情節較複雜，教育局可成立調查小組派員調查，一旦發現情節重大，老師可能遭解聘或停聘，且將該師納入不適任教師系統，未來不能擔任教職工作。

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