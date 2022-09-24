資深媒體人周玉蔻繼砲轟慈濟之後，又爆料前立委蔣孝嚴緋聞案，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚分析認為，民進黨台北市長參選人陳時中走錯模式了，如果沒有辦法拿到更多其他選票，仇恨值卻繼續往上升，他恐怕就不會赢了。

黃暐瀚23日在《關鍵時刻》節目中表示，離選舉大概還有60天，不過，他幾乎可以確定陳時中不會赢了。主持人一聽大驚表示，「你不要嚇我」。

黃暐瀚接著指出，因為陳時中走錯模式了，他說他是走「阿中模式」，他也不要當阿智，可是他忘記了當時前總統陳水扁是怎麼選贏台北市長的，阿扁在選台北市長期間不會罵人，還每天笑笑的。

黃暐瀚認為，如果陳時中循「阿扁模式」，在台北市不能有任何負面新聞，也不能夠罵人。但是幫助陳時中的人，跑去罵蔣萬安、蔣萬安的爸爸，這對陳時中的選情沒有幫助。陳時中確實有35%到36%的基本盤，但是光靠這一些他不會赢，阿扁當時是拿到43%。

黃暐瀚更分析說，陳時中確實有35%到36%的基本盤，但問題是，如果沒有辦法拿到更多其他選票，仇恨值卻繼續往上升，卡在35%，他恐怕就不會赢了。所以陳時中完全搞錯方向了，他應該去吸收很多票，不要去罵其他參選人，只要讓台北市長參選人黃珊珊跟蔣萬安兩個去分票，一個就會變成當年的黃大洲、另一個就變成當年的趙少康了。