民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉，仍遭綠營圍攻。一份最新市長民調卻顯示，高以44.4%看好度奪冠，遠勝國民黨林耕仁的11.2%、民進黨沈慧虹的10.7%，差距極為懸殊。此結果引熱議，不少網友卻直言「不意外」，認為高民調將愈打愈強。

《Yahoo奇摩》自22日起針對高虹安所引發的學歷爭議進行網路民調，截至今（24）日早上7時30分，已有7700人參與投票。在「你看好誰當選新竹市長？」這題，高虹安以44.4%勇奪冠軍，林耕仁以11.2%居次，沈慧虹則以10.7%墊底，高領先幅度相當驚人。

針對「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」認為一樣重要的民眾有53.7%、認為經歷比較重要的有36.5%、都不重要3.7%、學歷3.4%、不知道／沒意見2.8%。

該民調結果獲得不少網友共鳴，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「不意外」、「不意外+1」、「民進黨出招讓人笑死」、「早說高虹安的民調會愈打愈強了，民進黨根本呵呵」、「從打論文抄襲到改打戰學歷，現在又改打補過習，綠營真是醜態畢露」、「民進黨完全在幫高虹安做免費宣傳」、「真博士與假碩博士，高下立判」。