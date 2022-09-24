費德勒接受喬柯維奇致意。（路透）

費德勒告別職業網壇。（路透）

費德勒（Roger Federer）24日在生涯告別作與長年宿敵「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並肩作戰，在賴佛盃第4點雙打賽對戰世界隊提亞佛（Frances Tiafoe）、薩克（ Jack Sock）。費德勒在最後一戰仍打出精彩的網前截擊，其中一球從網柱與球網縫隙之間鑽過去，夢幻般的技巧令人驚嘆不已。最終世界隊兩人4-6、7-6、11-9逆轉勝。

雖然在球場是大敵，費德勒與納達爾私下是好友，費德勒是有名的全場型高手，納達爾是超一流的底線高手，他們和兩位年輕對手打得不相上下。觀眾席一位男球迷穿著11件費納二人的T恤，現場表演「脫衣秀」炒熱氣氛。第二盤費納有機會結束比賽，但是頑強的提亞佛與薩克可能想讓費德勒多打幾球，他們奮力追平並以7比2拿下搶7殺入「超級搶10」獲勝。

賽後喬柯維奇（Novak Djokovic）、莫瑞（Andy Murray）都出來歡送，41歲的網壇傳奇費德勒正式在倫敦O2體育館告別職業賽場。費德勒在全場的掌聲中表示：「我向大家說過我很高興，我不傷心，這是個美好的一天。」

「我不想要感到孤單，我總覺得自己是個團隊選手，這是單打做不到的，和他們組隊比賽很快樂，也正是我所期盼的。這是一個完美的旅程，我很願意重來一次。」費德勒含淚感謝家人、團隊、球迷長年的支持，這一仗輸贏並不重要，單是與納達爾再度聯手（這是納達爾的提議）、昔日四天王再度同框就足以成為完美的謝幕鏡頭。